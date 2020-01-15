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مرأة

لا تتجاهلها.. الأنيميا تصيبك بخطر كبير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:45 م
الإنيميا
الإنيميا
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آلاء حسن
قالت دكتور هدير جميل استشاري التغذية العلاجية، إن هناك العديد من أنواع فقرالدم ولكنها تشترك في المشاكل والأسباب والتي تكمن في:

️ - نقص الحديد في الجسم
-️ أمراض الدم الوراثية
️- نقص فيتامين ب12 والفولات
-️ بعض الأمراض الأخرى مثل الكلى والسرطان
-️ زيادة فقد الدم مثل النزيف

وتابعت هدير جميل، أن هناك 5 من أشهر أنواع الأنيميا وهى:
- ️أنيميا نقص الحديد
-️ فقر الدم المنجلي
-️ انيميا البحر المتوسط
-️ فقر الدم المتضخم الكرات
-️ فقر الدم الانحلالي

وأشارت استشاري التغذبة العلاجية، أن الأشخاص الأكثر تعرضًا للأنيميا️ لديهم تاريخ عائلي في فقر الدم أو أمراض الدم الأخرى، سوء التغذية، ️فقد الدم مثل النزيف
️الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان والإيدز وقرحة المعدة وأمراض الكلى.

ونصحت مريض الأنيميا أن يعالجها وأن يهتم بها عن طريق العلاجات والتغذية السليمة الغنية بالحديد مثل الخضروات والفواكه واللحوم وأيضًا تناول المزيد من فيتامين ج الذي يزيد تمثيل الحديد في الدم، وحذرت مريض الأنيميا إذا لم يعالجها لانها خطر حقيقي وتُسبب أمراض القلب.
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