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رياضة

تعليق اتحاد الكرة على رفض الزمالك خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:13 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن موقف الجبلاية من رفض نادى الزمالك خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

وقال عمرو الجنايني على هامش مؤتمر مباراة السوبر المصري الصحفى اليوم الأربعاء: رفض نادي الزمالك خوض لقاء السوبر في قطر شأن بين القلعة البيضاء والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ولا دخل لاتحاد الكرة المصري به.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عبر تصريحات رسمية له عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر ، ورفض الكاف التعامل مع تصريحات مسئولى القلعة البيضاء بمحمل الجد ، فى ظل اعتماد الكاف فى تعاملاته على الخطابات الرسمية وهو ما لم يقدمه الزمالك حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الزمالك أصبح على موعد مع العقوبات المغلظة فى حال تمسك مسئوليه بعد الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى.

ولفت المصدر إلى أن العقوبات التى ستوقع على الزمالك ستكون كالأتي العقوبة الأولى وهى إقصاء الفريق الأبيض من بطولة دورى أبطال إفريقيا الجارية، والعقوبة الثانية هي حرمان الزمالك من المشاركة في أي بطولة إفريقية لمدة 3 سنوات متتالية، أما العقوبة الثالثة ستكون فرض غرامة مالية مغلظة على الفريق الأبيض.

وأضاف أن الكاف لم يفتح سيناريوهات عدم خوض الزمالك للمباراة سواء بمشاركة نهضة بركان المغربي وصيف بطولة الكونفيدرالية أو تأجيلها مشيرا إلى أن فى حال إصرار الزمالك على الانسحاب فإن المكتب التنفيذي للكاف سيحدد طرفي مباراة السوبر وموعدا جديدا لإقامتها .
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