الوقاية من أمراض العصر.. ندوة بمديرية الشباب والرياضة في الغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظه الغربيه اليوم ندوه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتعاون مع الإدارة المركزية للخدمات المساعدة ( الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية)ورشة عمل بعنوان الوقاية من أمراض العصر تحت شعار" لياقتك في حركتك".





وجاء ذلك بحضور المحاسب أحمد الوكيل - وكيل الوزارة والدكتور عبده ابوطالب - وكيل المديرية للرياضة والدكتور سمير كرم حسين - مدير الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية والدكتورة منال احمد كامل -مدير عام بوزارة الشباب والرياضة والاستاذة شوكار الخطيب مديرة الإدارة العامة للرياضة.





كما بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة للأستاذ أحمد الوكيل وكيل الوزارة والذى أكد على أهمية ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض والتى أصبحت تهدد حياة الفرد والمجتمع وانها تعد الحل الأمثل لمشكلات كثيرة قد يتعرض إليه الإنسان ودواء لأمراض العصر.





وأشاد بمجهودات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودور الوزارة نحو الشباب.





من جانبه أشار الدكتور "سمير كرم"إلى تزايد أمراض العصر من( ضغط دم- وتصلب شرايين- وهشاشة عظام .. ... إلخ).





ياتى من عدم ممارسة الرياضة نتيجة للاعتماد على التقدم العلمى والتكنولوجى فى إنجاز الأعمال وهو ما أثر على قلة المجهود المبذول وقلة الجهد البدني الذى يبذله الإنسان.



