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حوادث

قتل مزارعين.. إحالة أوراق سائق توك توك لفضيلة المفتى بالشرقية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:15 م
محاكمة
محاكمة
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى ،اليوم، إحالة أوراق سائق توك توك لفضيلة المفتى لقيامة بقتل مزارعين بإطلاق الأعيرة النارية عليهما خشية افتضاح أمره لمشاهدتهما له أثناء تسلله لمنزل جارهما لسرقته.

ترجع أحداث الواقعة لعام 2018 حيث تلقى مدير أمن الشرقية اخطارا من مستشفى منيا القمح المركزى يفيد وصول مزارعين مصابين بطلقات نارية وهبوط حاد فى الدورتين التنفسية والدموية وانهما لفظا أنفاسهما متأثران بإصابتهما. 

فيما أكدت التحريات أن وراء الواقعة سائق توك توك وانه فى يوم الحادث تسلل لمنزل جار المجنى عليهما لسرقته وعندما شاهداه سارع بإطلاق الأعيرة النارية عليهما خشية افتضاح امره وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .
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