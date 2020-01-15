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محافظات

لكثرة الشكاوى..محافظ أسوان يكلف وكيل التموين بإعادة تشغيل مخبز صحاري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:52 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة التموين المحاسب حسام العربى بالتنسيق مع شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بإعادة تشغيل مخبز صحاري، بعد ورود شكاوى من سكان منطقة صحارى لمعاناتهم فى الحصول على رغيف العيش نتيجة غلق المخبز البلدى .

ومن جانبه أوضح حسام العربى بأن مخبز صحاري تمتلكه شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء ونظرًا لتراكم المديونية على المستأجر ووجود نزاع قضائي بينه وبين الشركة بعد إنهائها العلاقة الإيجارية .

واكد وكيل وزارۃ التموين بأسوان على أنه بمجرد إنهاء هذا النزاع بين الطرفين أو التأجير لمستأجر آخر ستقوم مديرية التموين بتشغيل المخبز البلدى.

وقال العربی بأنه سيتم تسليم الحصة المخصصة له من كميات الدقيق المدعم أو إيجاد موقع بديل بمنطقة صحارى لإنشاء مخبز أخر من قبل الشركة فى حالة تعذر ذلك .

وأضاف وكيل وزارة التموين بأنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ أنه جارى توفير العيش البلدى لأهالى منطقة صحارى من مخابز أخرى ، بجانب مخبز الخزان شرق وذلك بكميات تلبى احتياجاتهم من أجل تخفيف الأعباء والتيسير عليهم .
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