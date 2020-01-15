اهم الاخبار: القضاء اللبناني يصدم زوج نانسي عجرم .. صفعة جديدة لـ أردوغان.. زالزال فى الجيزة وأكتوبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر
قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن المعهد رصد اليوم هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر" اقرأ المزيد " .
النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني
التقى النائب العام المستشار حماده الصاوي وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني" بعددٍ من المحققين الإيطاليين؛ ورحب بهم " اقرأ المزيد ".
الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس.. فيديو
قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد إرتفاع فى درجات الحرارة بدرجة أكبر من المعدلات بحوالى 3 : 4 درجات مئوية " اقرأ المزيد ".
تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم
أفادت تقارير لبنانية اليوم الأربعاء، أن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين " اقرأ المزيد".
رسميا .. الكاف يعدل موعد انطلاق منافسات الأمم الإفريقية 2021
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف " تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون " اقرأ المزيد ".
صفعة على وجه أردوغان.. تفاصيل جديدة عن خسائر تركيا والجماعات الإرهابية في ليبيا
أعدت مؤسسة ماعت تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول النجاحات الكبيرة التى يحققها الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد مليشيات حكومة الوفاق، ومرتزقة أردوغان في الأراضى الليبية، والتى كان على رأسها الصفعة الكبرى التى وجهها المشير حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لأردوغان والسراج، بعد رفضه الجلوس والتوقيع على مذكرة وقف إطلاق النار في موسكو، وذلك بسبب تدخل تركيا في هذا الأمر" اقرأ المزيد ".
المحكمة العليا السعودية توافق على إعادة محاكمة المصرى علي أبو القاسم
وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري /علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية " اقرأ المزيد " .
ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر
قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن المعهد رصد اليوم هزة أرضية تقل قوتها عن 2 درجة بمقياس ريختر، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بين طريق الفيوم ودهشور شعر بها من هم في نطاق الجيزة وأكتوبر" اقرأ المزيد " .
النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني
التقى النائب العام المستشار حماده الصاوي وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي "جوليو ريجيني" بعددٍ من المحققين الإيطاليين؛ ورحب بهم " اقرأ المزيد ".
الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس.. فيديو
قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى يشهد إرتفاع فى درجات الحرارة بدرجة أكبر من المعدلات بحوالى 3 : 4 درجات مئوية " اقرأ المزيد ".
تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم
أفادت تقارير لبنانية اليوم الأربعاء، أن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين " اقرأ المزيد".
رسميا .. الكاف يعدل موعد انطلاق منافسات الأمم الإفريقية 2021
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف " تغيير موعد انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون " اقرأ المزيد ".
صفعة على وجه أردوغان.. تفاصيل جديدة عن خسائر تركيا والجماعات الإرهابية في ليبيا
أعدت مؤسسة ماعت تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول النجاحات الكبيرة التى يحققها الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد مليشيات حكومة الوفاق، ومرتزقة أردوغان في الأراضى الليبية، والتى كان على رأسها الصفعة الكبرى التى وجهها المشير حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لأردوغان والسراج، بعد رفضه الجلوس والتوقيع على مذكرة وقف إطلاق النار في موسكو، وذلك بسبب تدخل تركيا في هذا الأمر" اقرأ المزيد ".
المحكمة العليا السعودية توافق على إعادة محاكمة المصرى علي أبو القاسم
وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري /علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية " اقرأ المزيد " .