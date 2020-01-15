أبو جبل يتألق .. ملخص ثنائية الزمالك في مباراة الجونة .. فيديو

عاد فريق الزمالك من الغردقة بثلاث نقاط غالية بعدما حقق فوزا على نظيره الجونة بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب المنافس في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 24 نقطة فى المركز الثالث فيما تجمد رصيد المنافس عند 12 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض شيكابالا ومحمد أوناجم.



فى الشوط الأول تفوق الفارس الأبيض على المنافس وهدد الفارس الأبيض دفاعات الجونة فى الدقيقة الأولى وسدد عمر السعيد كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى حارس الجونة وتسلم عمر السعيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها برعونة وتصل الكرة إلى محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة وراوغ يوسف أوباما أمام منطقة الجزاء إلا أن محمد نجيب مدافع الجونة أبعدها من أمام أقدامه فى الدقيقة الخامسة.



وسدد عمرو بركات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 11 تمر إلى جوار مرمى حارس الزمالك وأهدر عمر السعيد فرصة حقيقة لتهديد مرمى المنافس فى الدقيقة 13 ولم ينتظر الزمالك طويلا لزيارة شباك المنافس وأحرز محمود عبدالرازق شيكابالا هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الجونة بالدقيقة 14 من قذيفة صاروخية تسكن الشباك بعد مراوغة الأباتشي دفاعات المنافس.



المحاولات بدأت من جانب لاعبى الجونة فى تهديد مرمى الفارس الأبيض ووراوغ باسم علي في الدقيقة 17 دفاعات الزمالك وسدد الكرة قوية تصدى لها محمد أبو جبل وأبعدها يوسف أوباما إلى ضربة ركنية وينقذ مرماه من فرصة تهديد مرمى الفارس الأبيض.



وتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى الدقيقة 20 لكرة حولها أحمد ياسر ريان بعدما تلقاها داخل منطقة الجزاء من ضربة حرة وسقط حارس الزمالك على أرضية الملعب عقب الاحتكاك مع أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة فى الدقيقة 22 واضطر حكم اللقاء أمين عمر إلى إيقاف اللقاء وخضوع حارس القلعة البيضاء إلى العلاج وتعرض أحمد ياسر ريان للإصابة بعد تعرضه للاحتكاك مع عبدالله جمعة فى الدقيقة 32 وفشل يوسف أوباما فى إضافة ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 35 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تعلو عارضة محمود الغرباوى حارس الزمالك.



ومنح أمين عمر، حكم اللقاء، بطاقة صفراء لمهاجم الزمالك عمر السعيد فى الدقيقة 38، وإنذار اللاعب أحمد حمدى؛ بعد الاحتكاك فى منتصف الملعب، كما تلقى عبدالله جمعة إنذارا في الدقيقة 39 بعد عرقلته للاعب أحمد ياسر ريان، وتصدى فى اللحظات الأخيرة محمد أبو جبل حارس الزمالك لكرة عرضية خطيرة .



وأهدر حازم إمام فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 45، تلتها فرصة قوية للاعب الجونة "عمورى" بعدما تسلم كرة عرضية أرسلها عمرو بركات وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.



شهدت مجريات الشوط الثاني محاولات من جانب لاعبى الجونة لإدراك التعادل وحصل عمر السعيد على ضربة حرة فى منتصف الملعب ونجح محمد أبو جبل حارس الزمالك فى الدقيقة 49 فى إبعاد كرة طولية إلى رمية تماس تلقاها أحمد حمدى كادت تشكل خطورة على مرمى حارس الفارس الأبيض.



أحرز محمد أوناجم هدف الزمالك الثاني فى مرمى حارس الجونة بعدما تسلم تمريرة سحرية فى الدقيقة 54 أرسلها إليه يوسف أوباما وسددها قوية على يمين حارس المنافس ولجأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمد حسن بديلا عن فرجاني ساسي في الدقيقة 58 وحصل طارق حامد فى الدقيقة 61 على ركلة حرة بعد عرقلته لمهاجم الجونة أحمد حمدى أمام منطقة الجزاء.



سدد أحمد حمدى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء نجح فى إبعادها محمد أبو جبل حارس الزمالك إلى ضربة ركنية بالدقيقة 62 ودفع مدرب الزمالك باللاعب مصطفى فتحى بدلا من شيكابالا فى الدقيقة 64 من أجل تعزيز النواحي الهجومية.



وتصدت العارضة فى الدقيقة 68 لكرة قوية سددها إسلام محارب برأسه بعدما تسلم كرة عرضية من الإيفوارى أكا وتصدى حارس الزمالك لكرة قوية سددها أحد لاعبى الجونة فى الدقيقة 70 من الجبهة اليمنى ولجأ مدرب الزمالك فى الدقيقة 75 إلى الدفع باللاعب مصطفى محمد بديلا عن عمر السعيد رغبة في تنشيط النواحي الهجومية وأهدر أحمد حمدى فى الدقيقة 78 فرصة تسجيل هدف أول للجونة بعدما تسلم كرة من أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء.



أشهر فى الدقيقة 80 أمين عمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية فى اللقاء وسدد فى الدقيقة 83 بواليا لاعب الجونة كرة تعلو عارضة حارس الزمالك وتعرض عبدالله جمعة للإصابة فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.



