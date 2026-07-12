طارق فهمي: مذكرة التفاهم الأمريكية الأمريكية دفعت لانعدام الثقة بين الطرفين

حذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، من تصاعد مؤشرات الانزلاق نحو مسار عسكري بين الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا ليس مجرد ضربات متبادلة، بل هو وضع مأزوم ينذر بالدخول في مسار حرب حقيقية.

وأوضح فهمي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أن أساس الأزمة يعود إلى انهيار «مذكرة التفاهم» غير المكتوبة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن تحولت إلى حالة من سوء التفاهم وانعدام الثقة بين الطرفين.

انهيار التفاهمات وثغرات الاتفاق السري

وأوضح الدكتور طارق فهمي أن الاتفاق غير الرسمي بين واشنطن وطهران مليء بالثغرات التي تحاول إيران استغلالها، مشيرًا إلى أن أي تحليل دقيق لمضمون هذا الاتفاق يكشف عن قدر كبير من العمومية في ملفات حساسة ومصيرية، مثل مصير الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، ومنظومة العقوبات، ونسب تخصيب اليورانيوم، ونقل المخزون النووي الاستراتيجي.

وأكد أن هذه العمومية تسببت في أزمة ثقة حادة دفعت الأطراف إلى حافة الصدام.