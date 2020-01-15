أيمن المزين يهدي رينيه فايلر تمثالا لـ رأس توت عنخ آمون

أهدى أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تمثالا، يجسد رأس توت عنخ مون، لنظيره في الأهلي، السويسري رينيه فايلر، قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.



واعتاد "المزين" على تقديم الهدايا لكل مدرب منافس، قبل مبارياته، وسبق أن منح باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تمثالا فرعونيا أيضًا.



ويعد توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك الدولة المصرية القديمة، بسبب القيمة التاريخية لمقبرته التي أبهرت العالم، بعدما اكتشفت كاملة دون أن تصل إليها يد لصوص المقابر على مر التاريخ.



ودخل الأهلي مباراة طنطا، على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 30 نقطة، من 10 مباريات للفريق، أما طنطا فيحتل المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.