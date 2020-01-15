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رياضة

نجم الأهلي يخرج لتلقي العلاج في مباراة طنطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 م
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
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عمرو ابوبكر
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه طنطا في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

سقط محمود متولي في احدى الكرات مع لاعب طنطا، وتعرض لإصابة قوية وطلب الجهاز الطبي لتلقي العلاج داخل أرض الملعب، وتوقفت المباراة لتلقي اللاعب العلاج وبدا أنه سيخرج ويحل مكانه احد لاعبي الأهلي المستقرين على مقاع البدلاء.

وبالفعل يخرج محمود متولي لاعب الاهلي ليتلقى العلاج خارج أرض الملعب وتستمر المباراة بعشر لاعبين للأهلي.

ودخل متولى مرة اخرى لملعب المباراة ولكن كان يبدو عليه عدم التعافي بشكل كامل، ولا نعلم هل سيستمر في المباراة أم سيحل مكانه بديلًا في الدقائق القادمة.

الاهلي متقدم على طنطا بهدف دون رد بقدم حسين الشحات في الدقيقة 11 من عمر المباراة.
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