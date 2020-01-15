60 دقيقة.. استحواذ جيد من طنطا في بداية الشوط الثاني ونزول كهربا لدعم هجوم الأهلي



حراسة المرمى:- علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم: أونش، وأحمد سالم صافي.



انتهت أحداث 60 دقيقة من مباراة الأهلي وطنطا، بتقدم الأهلي 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.بدأ الاهلي الهجوم مبكرًا وهدد مرمى طنطا عن طريق حسين الشحات الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 2 من عمر المباراة، ولكن تألق علي فرج حارس طنطا.واستكمالًا للهجمة؛ سدد أحمد الشيخ رأسية بعد استقبال من ركنية بعد خروج الكرة من تسديدة الشحات التي تمكن من التصدي لها علي فرج حارس مرمى طنطا، ولكن مرت بسلام وحرمت الاهلي من تحقيق هدف مبكر.حصل طنطا على ركلة حرة مباشرة من منطقة مميزة امام خط الجزاء من الطرف الأيمن، ولعب بخطة من لاعبي طنطا ولكن استقرت في يد محمد الشاوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 6 من عمر المباراة.وحصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا .وسجل حسين الشحات ركلة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة بصعوبة بالغة بعد ان تصدى لها علي فرج حارس طنطا، ثم تابعها الشحات ووضعها في الشباك.وواصل الاهلي الهجوم ولم يكتفي بهدف التقدم، ووصل جونيور آجاي الى مرمى علي فرج حارس مرمى طنطا في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ومرر اجاي الكرة لمجدي أفشة، ولكن وصلت له قوية وابتعدت عنه بعد تدخل دفاع طنطا وابعاد الكرة عن منطقة الجزاء.وشهدت الدقيقة 19 من عمر المباراة هجمة منظمة من الأهلي، من الجبهة اليمنى عن طريق انطلاقة مميزة من محمد هاني لاعب الأهلي، ومرر كرة رائعة على رأس جونيور آجاي ولكن سددها بشكل سيئ أعلى مرمى علي فرج حارس مرمى طنطا.وهطلت الأمطار على ملعب استاد القاهرة الدولي وبدت الأجواء عالمية في مباراة الاهلي وطنطا، ولم يستدع الأمر الى توقف اللقاء أو حدوث أي أزمة من الأمطار.وزادت حماسة الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة، وازداد التشجيع بصوت أعلى للفريقين.وسقط محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعد تدخل قوي من محمد أونش لاعب طنطا، وتلقى العلاج داخل الملعب واستمر اللقاء بشكل طبيعي.واستمر الأهلي في الاتسحواذ على الكرة في منتصف ملعب طنطا خلال الـ 15 دقيقة الأخيرة من المباراة، ولم يستطيع لاعبي طنطا اقتناص الكرة بسهولة، ولكما استحوذ طنطا على الكرة تعود للاعبي الأهلي بسهولة.وانتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف دون رد، وظهر طنطا بمستوى ضعيف ولم يظهر في منطقة جزاء المارد الأحمر سوى كرات قليلة.بدأ أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا شوط المباراة الثاني بدفاعات مغلقة بشكل محكم، لسد فراغات الملعب على الأهلي الذي حاول اختراق الدفاعات في بداية الشوط الثاني لكن لم يتمكن كما فعل في الشوط الاول.وبعكس مجريات شوط المباراة الأول سيطر فريق طنطا عل الكرة في منتصف ملعب الأهلي، وتمكن أبناء السيد البدوي من الوصول الى منطقة جزاء المارد الأحمر ولكن لم يشكل خطورة على الشناوي حارس مرمى الأهلي.وسقط محمود متولي في أحد الكرات مع لاعب طنطا، وتعرض لإصابة قوية وطلب الجهاز الطبي لتلقي العلاج داخل أرض الملعب، وتوقفت المباراة لتلقي اللاعب العلاج وبدى أنه سيخرج ويحل مكانه احد لاعبي الأهلي المستقرين على مقاع البدلاء.وبالفعل يخرج محمود متولي لاعب الاهلي ليتلقى العلاج خارج أرض الملعب وتستمر المباراة بعشر لاعبين للأهلي.وأجرى الاهلي التغيير الأول بخروج محمد مجدي أفشة، ودخول محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 59 من عمر المباراة.حراسة المرمى.. محمد الشناويخط الدفاع.. علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هانيخط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشةخط الهجوم: حسين الشحات و أحمد الشيخ، أجايي