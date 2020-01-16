اليوم.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماعات 2020

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، أول اجتماع اليوم، الخميس، 16 يناير 2020، لبحث أسعار الفائدة بتشكيلها الجديد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى .





وتضم اللجنة في عضويتها نائبي المحافظ "جمال نجم، رامى ابوالنجا"، كما تضم في عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، إضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.





وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.





وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.