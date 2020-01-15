مانشستر يونايتد إلى دور الـ 16 بهدف على أرضه في شباك ولفرهامبتون من كأس الاتحاد





وتأهل كارديف سيتي إلى نفس الدور بعد الفوز كارلايل بـ نتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كارديف سيتي"

نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الـ32 بعد إقصاء وولفرهامبتون، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة الإعادة للدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.بعدما انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل بدون أهداف على ملعب الذئاب.وتكفل خوان ماتا بإحراز هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.وتعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هي البطولة الوحيدة في متناول مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد خسارته في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة على أرضه أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.إضافة إلى ابتعاده عن المقاعد الأربعة باحتلال المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، في الوقت الذي تبدو فيه المنافسة على "اليوروباليج" صعبة أيضًا للفريق الذى يخوض الموسم بتشكيلة يغلب عليها اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات المتواضعة.