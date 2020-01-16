رئيسة النواب الأمريكي تحيل اتهامات عزل ترامب لمجلس الشيوخ

وقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، منذ قليل، قرار إحالة لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، وذلك استعدادًا لمحاكمته برلمانيًا.





وحظي قرار الإحالة بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان قد باشر التحقيقات بحق ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.





وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريبا.





وفي 18 ديسمبر، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.



