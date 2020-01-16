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رياضة

سيد عبد الحفيظ: فرصة صالح جمعة وحسين السيد غير متاحة.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 05:12 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا توجد تطورات بشأن رحيل اللاعب الأنجولي جيرالدو عن صفوف الفريق.

وأضاف "عبد الحفيظ"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "القاهرة والناس"، "وارد أن يصدر قرار في هذا الشأن غدًا أو بعد غدٍ، فحال تعاقدنا مع لاعب أجنبي سيرحل أجنبي آخر بدلًا منه، وعندما تتنهى الصفقة بشكل رسمي سنعلن عنها".

وتابع "لا يوجد جديد بشأن الإعارات، ويتبقى لنا باقي أيام شهر يناير، وصالح جمعة وحسين السيد ثنائي جيد، وفي غاية الأهمية ولكن قد تكون الفرصة غير متاحة في الوقت الحالي".

واستكمل: "لا نعلم ماذا سيحدث، حسين السيد لاعب جيد جدًا ودولي، ومركز الظهير الأيسر مزدحم في الأهلي الآن، وهو في حاجة للمشاركة بشكل أساسي".

وواصل حديثه "مركزه في منتخب مصر شاغر، وسأجلس معه، وسنتحدث في كافة الأمور، سأعقد جلسة أيضًا مع صالح جمعة، فأنا أؤمن جدًا أن ما زال في العمر فرص، وإن شاء الله يكون متواجدا".

واستطرد متحدثًا عن التجديد لشريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور: "هذا الملف سيتم فتحه قريبًا لأن هناك ضغوطا في المباريات، عدم مشاركة وليد أزارو في المباريات أمر فني يخص الجهاز الفني، نتيجة المباراة الأولى ستؤثر معنويًا على الثانية".
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