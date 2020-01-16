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فن

شكرا لكل حد صدق في موهبتي.. رسالة رامي جمال لصناع ألبومه الجديد

الخميس 16/يناير/2020 - 05:38 ص
رامى جمال
رامى جمال
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أحمد إبراهيم
نشر المطرب رامي جمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حرص خلاله على توجيه الشكر إلى كل فريق عمل ألبومه الجديد والمبدعين الذين تعامل معهم. 

وقال رامى جمال "شكرًا لكل حد صدق في موهبتي .. شكرًا لكل حد ساعدني من يوم ما فكرت في المزيكا لحد النهاردة .. شكرًا لكل أصدقائي اللي بتساعدني علشان الألبوم والكليب يخرجوا بالشكل ده .. أنا مبنساش حد ساعدني، وإن كان ليا عمر.. ربنا يقدرني على رد الحب بالحب".

يتعاون رامي جمال، في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء"أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، ومصطفي حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل". 

ومن الملحنين "مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد انيس، وغريب وشريف بدر" .. ومن الموزعين "توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدي".
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