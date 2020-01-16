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أخبار البلد

الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم

الخميس 16/يناير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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قسم الأخبار
نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية بمراكز محافظة الفيوم بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وهيئة الخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك في مراكز طامية ويوسف الصديق وإطسا.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي يأتي استمرارا لجهود الوزارة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربين في القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية في الحقل لخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية - في تصريح اليوم - إن القافلة تقدم خدماتها لصغار المربين مجانا في القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية وإجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض وتدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي.

وأضاف أنه تم أيضا تنظيم ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات، وندوة أخرى عن استخدامات الدوبلر في حل المشاكل التناسلية، وعن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية.

كما اختتمت فعاليات القافلة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذي أشاد بجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في خدمة المحافظة، والتي يمتهن معظم سكانها الزراعة.
الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم
الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم
الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بالفيوم
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