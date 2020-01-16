تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.210 نقطة ليصل إلى مستوى 6351.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسرًا 4.64 نقطة ليصل إلى مستوى 7085.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحًا 9.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.12 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 76 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 2610 صفقة.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%