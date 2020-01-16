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اقتصاد

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الخميس 16/يناير/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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محمد صبيح - وكالات
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.210 نقطة ليصل إلى مستوى 6351.42 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسرًا 4.64 نقطة ليصل إلى مستوى 7085.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحًا 9.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4896.12 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 76 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار كويتى عبر 2610 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%
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