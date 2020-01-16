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فن

أبو حفيظة يهنئ شيكو وهشام ماجد.. لهذا السبب

الخميس 16/يناير/2020 - 04:52 م
ابو حفيظة
ابو حفيظة
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قسم الفن
هنأ الفنان أكرم حسني الشهير بـ "أبو حفيظة"، الفنانين هشام ماجد وشيكو علي مسلسل "اللعبة".

ونشر أكرم حسني، صورة إعلان المسلسل علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام"، وعلق علي الصورة قائلا: "ألف مبروك لإخواتي هشام وشيكو علي مسلسل "اللعبة" متواجد حاليا علي شاهد دوت نت الفكرة حلوة أوي وإن شاء الله يعجبكم".

مسلسل "اللعبة" تدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته شيكو، هشام ماجد، مي كساب، نسرين أمين، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد ثروت، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.
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