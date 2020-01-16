السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولى لرياضة الغوص الدولى بباريس..صور

شاركت وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولى لرياضة الغوص Salon De Plongée الذى اُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار خطة الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التى يزخر بها المقصد السياحى المصرى وخاصة تلك المتعلقة برياضة الغوص.



وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن معرض Salon De Plongée يعد من اهم المعارض السياحية الجماهيرية التى تُقام فى فرنسا، وذلك نظرا لولع الفرنسيين برياضة الغوص، مؤكدا علي ان مشاركة الوزارة هذا العام في المعرض تأتي في ظل الاهتمام بالترويج السياحي بالسوق الفرنسي الذي يشهد زيادة ملحوظة في إعداد السائحين الوافدين منه الي مصر في الآونة الآخيرة.



وتعتبر مصر دولة رائدة في هذا النمط من السياحة لما لها من ميزة نسبية وتنافسية لوقوع مصر علي سواحل البحر الأحمر مع وجود البنية الأساسية لسياحة الغوص؛ حيث تنتشر مراكز الغوص والرياضات المائية بالمنتجعات السياحية بشرم الشيخ ودهب والغردقة ومرسي علم وسفاجا وطابا والتي تنظم دورات تدريبية لتعلم الغوص الترفيهي بالاضافة الي تنظيم رحلات يومية وأسبوعية لزيارة مواقع الغوص بالقرب من السواحل او الجزر. المصرية



وشهد الجناح المصري إقبالا كبيرا من قبل زائرين المعرض من المهتمين بسياحة الغوص ومن الوكلاء السياحيين والشركات السياحة وأندية الغوص المهتمة بالمقصد السياحى المصرى فى السوق الفرنسى.



كما تم تنظيم حفل كوكتيل بالجناح المصرى، بالإضافة إلى قيام مركز الغوص Red Sea Diving Safari بتنظيم مسابقة كانت جوائزها رحلات للفائزين إلى مدينة مرسى علم، كما تم توزيع العديد من الهدايا العينية على الجمهور من رواد الجناح المصرى، والرد علي استفساراتهم بخصوص السفر الي مصر وتوزيع النشرات السياحية عليهم.



وخلال فعاليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية هامة مع عدد من منظمى الرحلات الفرنسيين؛ حيث أسفرت هذه اللقاءات عن طرح أفكار لتنظيم فاعليات وأحداث سياحية عن رياضة الغوص فى احدى المقاصد السياحية فى البحر الأحمر، هذا بالإضافة الي عقد العديد من اللقاءات الإعلامية وذلك بهدف اطلاع وسائل الاعلام العالمية على اهم المعالم والمقاصد السياحية الشاطئية والرياضات المائية الموجودة بالمقصد السياحى المصرى.



وشاركت وزارة السياحة والآثار في هذا المعرض بجناح مساحته 30 متر مربع، بزيادة مقدارها 12 متر مربع عن العام الماضي نظرًا للإقبال الشديد من قبل المشاركين المصريين علي المعرض حيث عرض بالجناح المصري هذا العام عدد من مراكز الغوص فى البحر الآحمر وشركات السياحة المتخصصة فى سياحة السفن والرحلات البحرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.



الجدير بالذكر ان هذا العام شارك في المعرض أكثر من 413 عارض على مساحة 13000 متر مكعب من شركات سياحية ومكاتب سياحية ومراكز غوص من مختلف دول العالم.