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مرأة

بـ الكاروهات.. ليلى علوى بإطلالة شبابية تبرز أنوثتها

الخميس 16/يناير/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ليلى علوى صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ليلى علوى متألقة بإطلالة شتوية شبابية تبرز أنوثتها، مرتدية جاكيت كاروهات باللون الأبيض مع الأسود، وهذه القماشة تعود إلى زمن السبعينات ولكنها عادت من جديد هذا الشتاء، وهو ما جعل إطلالتها عصرية.

وتعتمد ليلى علوى على الإطلالات العصرية التي تزيد جاذبيتها وجمالها، كما تحرص دوما على التنوع سواء عند ظهورها بملابس كاجوال أو كلاسيكية.

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