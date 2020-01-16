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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل نقيب تمريض مصر لبحث الارتقاء بالمنظومة الصحية

الخميس 16/يناير/2020 - 02:07 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد امين
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتورة كوثر محمود نقيب تمريض مصر ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للتمريض، بحضور الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشئون الصحية بالمنوفية والاستاذة وفاء الشاذلي نقيب تمريض المنوفية.

حيث تناولا النقاش بشأن دور التمريض المهم في المنظومة الصحية، وقد أشار محافظ المنوفية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في توفير جميع سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة، وكذا توفير التدريب المناسب لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم رؤى مستقبلية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

من جانبها أعربت نقيب تمريض مصر عن سعادتها لإقامة فعاليات الحفل السنوي لليوم العالمي 2020 للتمريض علي أرض المنوفية، مشيدة بدور العاملين بقطاع التمريض علي مستوي الجمهورية باعتبار أن التمريض هو العمود الفقري والركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، مضيفة  أنها ليست مهنة إنما هي رسالة إنسانية سامية.

وقد تبادل الطرفان الدروع مؤكدين علي التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والنقابة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
محافظ المنوفية يستقبل نقيب تمريض مصر لبحث الارتقاء بالمنظومة الصحية
محافظ المنوفية يستقبل نقيب تمريض مصر لبحث الارتقاء بالمنظومة الصحية
محافظ المنوفية يستقبل نقيب تمريض مصر لبحث الارتقاء بالمنظومة الصحية
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