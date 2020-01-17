لازم تكشف حالا.. تعرف على أعراض التهاب الحلق الأكثر خطورة.. توقف عن هذه الأطعمة فورا خلال المرض.. و حيل سحرية وسريعة للخلاص من التعب والمعاناة الصحية بدون مضادات حيوية

التهاب الحلق.. أسباب صادمة للإصابة وأطعمة تزيد من شدته

حيل سحرية تخلصك من التهاب الحلق بدون مضادات حيوية

لازم تكشف حالا.. تعرفى على أعراض التهاب الحلق الأكثر خطورة









عادة ما يتحسن التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي. إليك أبرز أسباب الإصابة بإلتهاب الحلق وأطعمة تزيد الشعور بالألم التهاب الحلق عليك التوقف عنها





وتعد الأسباب الأكثر شيوعا لألتهاب الحلق هى الإصابة بالحساسية ، والهواء الجاف ، والتلوث ، والتدخين ، والبرد ، والإنفلونزا ، وما إلى ذلك.





أما عن أبرز أعراضه هى الشعور بالألم أثناء البلع والشعور بالحكة وتورم الغدد حول الرقبة والحلق و يمكن أن يتحول التهاب الحلق أيضًا إلى الأعراض الأولى لنزلات البرد والإنفلونزا الشائعة ، والتي تأتي مع سيلان الأنف أو الاحتقان أو الصداع أو آلام البطن والقيء .





هناك الكثير من المضادات الحيوية دون وصفة طبية والتي ستساعد في علاج الأعراض. لكن كثرة إستخدامها سيؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي و يعرضك لخطر الإصابة بالعدوى





أعراض لا تغفليها لالتهاب الحلق





وبجانب الأعراض السابقة فعلى الرغم أن أعراض إلتهاب الحلق عديدة ولا خوف منها إلا أنه وفقا لموقع "healthline" هناك مجموعة من اعراض التهاب الحلق تعد مؤشر لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.





- التهاب الحلق الحاد

- مشكلة في البلع

- صعوبة في التنفس أو الألم عند التنفس

- صعوبة في فتح الفم

- التهاب المفاصل

- حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)

- الرقبة مؤلمة أو تصلب

- ألم الأذن

- دم في اللعاب أو البلغم

- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع





أعراض لا تغفليها.. مؤشر أكثر خطورة من التهاب الحلق





ووفاق لموقع هيلث عادة ما تتحسن أعراض التهاب الحلق الناتج عن العدوى الفيروسية في غضون يومين إلى سبعة أيام وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى تناول علاج دوائي.





ذكر موقع "healthline" أن هناك مجموعة من أعراض التهاب الحلق تعد مؤشرا لمشكلة أكبر وأكثر خطورة مما يستدعي زيارة الطبيب بشكل سريع لتفادى حدوث أي مخاطر.





- التهاب الحلق الحاد

- مشكلة في البلع

- صعوبة في التنفس أو الألم عند التنفس

- صعوبة في فتح الفم

- التهاب المفاصل

- حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)

- الرقبة مؤلمة أو تصلب

- ألم الأذن

- دم في اللعاب أو البلغم

- التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوع





أطعمة توقفى عنها





فى المقابل نظرا للأعراض المزعجة لالتهاب الحلق هناك مجموعة أطعمة تزيد من أعراضه المزعجة ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب عدم تناولها عند الإصابة بالتهاب الحلق وهى:-





- اللحوم الحمراء

- البيض

- الجبن

- الأطعمة المقلية

- الأيس كريم

- السكر

- المكرونة

- الزبدة

- القهوة

- العيش الفينو





كل هذه الأطعمة تزيد من شدة التهاب الحلق وتعرض المريض للمزيد من التعب، وخاصة عند تناولها بشكل مستمر.





ويفضل للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق أن يتناولوا الخضراوات بكثرة، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمياه، والحرص على تناول المشروبات الساخنة خلال اليوم.





3 حيل سحرية تخلصك من التهاب الحلق





وتعد للعلاجات الطبيعية أيضا دور كبير فى التخلص من ألم الحلق وأعراضه المزعجة إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.





يعد التهاب الحلق من أكثر الحالات الشائعة في عيادات الأطباء. إليك 3 علاجات منزلية فعالة يمكن أن تساعد في علاج التهاب الحلق لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





1. الثوم





مضادة للبكتيريا ويساعد في علاج التهاب الحلق. يساعد مركب الأليسين الموجود في الثوم في قتل البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق يمكنك مضغ القرنفل أو أخذ شريحة وتمتصه لمدة 15 دقيقة.





2- خل التفاح





يمكنك أخذ كوبًا من الماء الدافئ وأضف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى جانب ملعقة صغيرة من عصير الثوم. تستهلكه مرة واحدة في اليوم.





3. الليمون



