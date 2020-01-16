ضبط عاطل بحوزته 7 كيلو حشيش بالقليوبية

نمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 7 كيلو من مخدر الحشيش بشبرا الخيمة



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بضبط المدعو "عصام .ى" 42 سنة عاطل.



وضبط بحوزته 50 فرشا من مخدر الحشيش تزن 7 كيلو جرام ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. تحرر عن ذلك المحضر رقم 688 لسنة 2020 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة في شبرا الخيمة التحقيق بالواقعة