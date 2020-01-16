كارتيرون يعقد جلسة مع بعض لاعبي الزمالك لهذا السبب

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مع بعض اللاعبين البدلاء خلال الأيام الماضية .



يأتي هذا من اجل تحفيزهم والشد من آزرهم بسبب استبعاد البعض من المشاركة وعدم الحصول على فرصة وفي مقدمتهم إمام عاشور وكريم بامبو.



وشدد كارتيرون للاعبيه أن الفرصة متاحة للجميع بشرط التركيز والاجتهاد والالتزام في التدريبات



وشار المدير الفني إلى أنه يتبع سياسة التدوير ولا يعتمد على تشكيل ثابت وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الكل.



وأوضح الفرنسي أن المعيار الأساسي لديه الاجتهاد فقط من أجل مصلحة الفريق، مشددًا على أن الموسم الكروي لا يزال طويلا من الأساس.



ويستعد الفريق الابيض لملاقاة فريق المصري البورسعيدي الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري.