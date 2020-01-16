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رياضة

رسميًا .. ريس جيمس يمدد تعاقده مع تشيلسي إلى 2025

الخميس 16/يناير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم تجديد تعاقده مع الظهير الأيمن بالفريق ريس جيمس في "ستامفورد بريدج" حتى صيف 2025.

وشارك المدافع، الذي بلغ العشرين من العمر الشهر الماضي، في 18 مباراة مع البلوز هذا الموسم، وسجل هدفه الأول في الفوز الكبير على جريمسبي تاون.

وقال جيمس بعد تجديد العقد للموقع الرسمي: "لقد كان حلمي أن أكون هنا في تشيلسي وأن ألعب أسبوعًا بعد أسبوع وأن أبرم عقدًا لمدة خمس سنوات ونصف أخرى، سأعيش الحلم لمدة جديدة".

وأضاف: "أردت دائمًا أن أكون هنا والعقد الجديد يعني لي الكثير، وأتمنى أن أقدم كل ما أسعى له رفقة الفريق".

وتعرض جيمس لإصابة في الكاحل في الصيف أثناء لعبه مع منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا في بطولة تولون، لكنه بقي في خطط فرانك لامبارد على الرغم من فترة ثلاثة أشهر على الهامش.
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