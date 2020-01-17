محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن حديثه مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وإشادته به ومقارنته مع محمد صلاح، متحدثًا عن محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق.



وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "عندما أجلس مع يورجن كلوب يبلغني أن إمكانياتي المهارية، أثناء ممارستي لكرة القدم أعلى من محمد صلاح 100 مرة ، وحدثني أنه كان يجب علي أن يكون تركيزي في الكرة بنسبة 100% وفي القوة العضلية والتدريبات الشخصية، ما يطبقه صلاح حاليًا في الكرة هو ما يطبقه ميسي ورنالدو".



وبسؤاله ما الذي يفعله زيدان لو عاد بي الزمن لكي يصل لمكانة محمد صلاح؟، أجاب: "إذا عاد بي الزمن سأكون أكثر تركيزًا في الكرة والاحتراف والتدريب".



وأكمل: "محمد أبو تريكة لو أخذ الفرصة كان سيكون مثل محمد صلاح ، عماد متعب قناص من الطراز الأول من أكثر اللاعبين الذي أفضل اللعب بجوارهم".