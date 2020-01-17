لميس سلامة تنعى ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة.. فيديو

نعت الإعلامية لميس سلامة، الفنانة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا عصر أمس الخميس، عن عمر يناهز ال88 عاما.





وقالت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إ ن الاسم الحقيقي لـ الراحلة ماجدة الصباحي، هو عفاف علي كامل الصباحي.





وأضافت لميس سلامة، أن الراحلة من مواليد 4 مايو عام 1931، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأنها حاصلة على شهادة البكالوريا الفرنسية، وأنها تزوجت من الفنان إيهاب نافع و أنجبت الفنانة غادة نافع.





وأشارت الإعلامية لميس سلامة، أن الراحلة ماجدة الصباحي قدمت أفلاما كثيرة وحصلت على جوائز كثيرة وتم اختيار بعض أفلامها من افضل 100 فيلم بتاريخ السينما.



