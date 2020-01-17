فريق سيدات السلة بـ الأهلي يواجه مصر للتأمين في دوري السوبر اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي اليوم، فريق مصر للتأمين، ضمن منافسات دوري السوبر، في المباراة التي تقام الساعة الثامنة مساء على صالة مركز شباب الجزيرة.





وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد اختتم تدريباته أمس على صالة الشهداء بالنادي، وشهد تركيزا كبيرا من الفريق، وحرص المدير الفني على هاشم، على عقد جلسة مع اللاعبات للوقوف على النواحي الفنية والتكتيكية.





وتغيب عن المباراة اللاعبة شاكيلا؛ بسبب الإصابة في الركبة، ومن المقرر أن تعود للتدريبات الجماعية بعد ١٥ يوما.





يذكر أن الأهلي فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس بنتيجة 97- 67، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.



