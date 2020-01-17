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رياضة

كلوب: أنهيت أزمة محمد صلاح وساديو ماني بهذه الطريقة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:15 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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محمد السعيد
أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق لفيربول الإنجليزي، أن واقعة مباراة بيرنلي في البريميرليج، شهدت أزمة بين نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني.

وكانت لقطة عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله ساديو ماني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء،  أثارت جدلا واسعا، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما من قبل مدافعي بيرنلي، وفرصته في التسجيل كانت أكبر، وهو ما أثار غضب النجم السنغالي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة " ميرور" البريطانية:" حرصت أن أتحدث مع محمد صلاح وساديو ماني على حدة، فالمشكلة لسيت كبيرة كما يظن البعض".

وأضاف يورجن كلوب:" في عالم كرة القدم يبدو الأمر كبيرا، عندما يقول لك الناس كيف يمكن أن تحل هذا!، لكني فقط تحدث معهما وانتهت الأزمة".

واختتم كلوب:"فينالدوم أيضا يعمل دائما على حل المشاكل في غرف خلع الملابس، بسبب علاقته الرائعة بالجميع".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الشياطين الحمر في المركز الخامس بـ 34 نقطة.
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