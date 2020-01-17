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رياضة

شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاجئ السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا الجميع بظهوره ببدلة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء.

ووصل منذ قليل إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، بعد التعاقد معه رسميًا لمدة ٤ مواسم ونصف.

وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس تعاقده رسميًا مع بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل ٢ مليون يورو.

ووصل المهاجم السنغالي لمقر النادي الأحمر بعد خضوعه للكشف الطبي تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.



شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش
شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش
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