منتخب السيدات يتأخر أمام المغرب 1- 3 في الشوط الأول

أنهى منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف الشوط الأول بالتأخر أمام نظيره المغربي بنتيجة 1 / 3 فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات المقامة حاليا فى ملعب استاد بتروسبورت.





وتقدم سيدات الأطلسي بهدف أول فى الدقيقة الخامسة ثم أدرك فراعنة السيدات التعادل بهدف نجحت فى إحرازه نادين ياسر فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء.





شن المنتخب المغربي العديد من الغارات الهجومية ونجحت سيدات المغرب فى تسجيل هدفين في 4 دقائق فقط تسكن شباك حارسة مرمى الفراعنة للسيدات.





دفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر سيدات تحت 20 سنة بتشكيل مكون من :





فرح سمير وندين ياسر وأمل محمد وايمان قاسم ومروة طلعت ويارا ياسر وهدى شوكير وإسراء محمد وندا رشوان وبسمة محمد .



