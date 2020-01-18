الرقابة المالية :4.912 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال نوفمبر 2019

اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير عن اهم مؤشرات نشاط التخصيم خلال الفترات من يناير حتى نوفمبر 2019.



كشف التقرير ان اجمالى حجم الارصدة المدينة "التخصيم "بلغ 4.912.2 مليار جنيه فى شهر نوفمبر 2019 مقابل 4.976.2 مليار جنيه عقد خلال نوفمبر 2018 بتراجع1.3%.



أشار التقرير الى أن الشركات المحلية " العملاء " بلغت 347 شركة مقابل 300 شركة نهاية نوفمبر 2018 بنسبة ارتفاع 15.7% .



أوضح التقرير حجم الأوراق المخصمة عن شهر نوفمبر 2019 والتي سجلت نحو 1.5050 مليار جنيه مقابل 943 مليون جنيه عن نفس الشهر خلال 2018 بارتفاع 59.9% .



ذكر التقرير أن إجمالي الأوراق المخصمة عن الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2019 بلغت 9.490 مليار جنيه مقابل 9.584 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018 بانخفاض قدره 1%.



لمعرفة الحصص السوقية لشركات التخصيم عن شهر نوفمبر 2019 والفترات ما بين يناير حتى نوفمبر 2019 يمكنك الاطلاع على الانفوجراف التالى: