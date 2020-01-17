أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

اعترفت سيدة روسية في الحادية والعشرين من عمرها بتسببها في مصرع طفلتها البالغة من العمر 3 أعوام، وذلك بعد أن تركتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا، في حين ذهبت هي للاستمتاع بوقتها.



وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أنه صدر حكم على هذه السيدة "ماريا بلينكينا" بالسجن لمدة 13 عامًا على خلفية واقعة مصرع طفلتها "كريستينا" بمدينة "كيروف" في روسيا.



وتبين خلال جلسات محاكمتها أنها تركت ابنتها بمفردها في الشقة دون كهرباء أو ماء، ولم يكن هناك سوى كمية ضئيلة من الطعام، في حين أمضت هي أسبوعًا برفقة أصدقائها؛ وأفاد المحققون بأن "بلينكينا" اعترفت بأنها أغلقت باب الشقة عن عمد، وأغلقت المياه قبل مغادرتها للاستمتاع بوقتها مع أصدقائها.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة ماتت جوعًا في غرفة باردة داخل شقة مليئة بالقمامة، بعد أن تناولت الزبادي والدجاج الذي تركته لها والدتها، وكذلك تبين أنها حاولت تناول مسحوق الغسيل بسبب جوعها الشديد.



وأوضحت الصحيفة أن الأم لم تعد سوى بعد مضي أسبوع عقب علمها بوفاة الطفلة، مضيفة أن هذه السيدة خدعت والدتها وأصدقاءها قائلة إن ابنتها تحظى بالرعاية خلال الأسبوع الذي أمضته بعيدًا عنها.



الجدير بالذكر أن جدة الطفلة كانت هي من اكتشفت وفاتها بعد أن توجهت لزيارتها كي تقدم لها هدية عيد ميلادها.



يشار إلى أنه من المقرر أن تظل "بلينكينا" قيد الإقامة الجبرية لمدة عام بعد قضائها فترة العقوبة.