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رياضة

قائد مانشستر يونايتد ينتقل رسميًا لصفوف نادي إنتر

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:42 م
أشلي يونج
أشلي يونج
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إسماعيل محمود
أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الجمعة رسميًا، عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن الإنجليزي أشلي يونج ، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد.

ووقع أشلي يونج البالغ من العمر 34 عامًا، مع إنتر عقدًا لمدة 6 أشهر فقط ، قابلة للتجديد لعام إضافي ، مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وعبر أشلي يونج عن سعادته بالإنتقال للنيراتزوري، متمنيًا أن يساعده على الوجه الأمثل في الفترة القادمة ، وأن يقوده لتحقيق البطولات.

يذكر أن يونج قد انتقل لصفوف نادي مانشستر يونايتد، قادمًا من نادي أستون فيلا، مقابل 18 مليون يورو صيف عام 2011 ، وشارك مع الفريق في 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع الآخر.
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