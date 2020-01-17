قائد مانشستر يونايتد ينتقل رسميًا لصفوف نادي إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الجمعة رسميًا، عن تعاقده رسميًا مع الظهير الأيمن الإنجليزي أشلي يونج ، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد.



ووقع أشلي يونج البالغ من العمر 34 عامًا، مع إنتر عقدًا لمدة 6 أشهر فقط ، قابلة للتجديد لعام إضافي ، مقابل مليون ونصف المليون يورو.



وعبر أشلي يونج عن سعادته بالإنتقال للنيراتزوري، متمنيًا أن يساعده على الوجه الأمثل في الفترة القادمة ، وأن يقوده لتحقيق البطولات.



يذكر أن يونج قد انتقل لصفوف نادي مانشستر يونايتد، قادمًا من نادي أستون فيلا، مقابل 18 مليون يورو صيف عام 2011 ، وشارك مع الفريق في 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع الآخر.

