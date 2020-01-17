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أخبار العالم

عاجل.. قوات تركية تصل ليبيا.. تفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:58 م
قوات تركية تصل ليبيا
قوات تركية تصل ليبيا
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قسم الخارجي
وصلت قوات تركية خاصة إلى العاصمة الليبية طرابلس لحماية شخصيات في حكومة الوفاق، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن تركيا تقوم بتدريب مجموعات سورية لإرسالها للقتال في ليبيا.

وأوضحت أن سوريين يحملون جنسية تركيا يقودون مجموعات قتالية في ليبيا.

يأتي ذلك رغم تعهد أطراف الصراع بوقف إطلاق النار قبل المشاركة في مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد.

ووفقا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".
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