خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط

في واقعة فريدة من نوعها، تحول خلاف بسيط بين جارتين بسبب "قط أليف" إلى نزاع مرير استمر على مدار مدة تصل إلى نحو ستة أعوام، كما تصاعدت حدته حتى وصل الأمر إلى "معركة قضائية" بلغت مصاريفها 24 ألف جنيه إسترليني.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن مالكي القط "جاكي" و"جون هول"، وهما من منطقة "هامرسميث" الواقعة غرب العاصمة البريطانية "لندن"، حصلا في نهاية المطاف على وعد من جارتهما "نيكولا ليسبريل" بأنها ستتوقف عن إطعام هذا القط، الذي يُطلق عليه اسم "أوزي"، وكذلك عن محاولة إبعاده عن منزل مالكيه.



وأشار التقرير إلى أن الزوجين كانا يعتقدان في البداية أن جارتهما تتصرف بشكل ودي تجاه القط الأليف، لكنهما شعرا بالاستياء إثر قيامها بإزالة طوقه 9 مرات واستبداله بطوق آخر عليه رقم هاتفها.



الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم نظر هذه القضية خلال جلسة في أحد المحاكم بـ"لندن"، لكن بعد مفاوضات ومحادثات تم التوصل إلى حل لهذا النزاع بعد أن قدمت "ليسبريل" وعودًا ملزمة قانونيًا بأن تحد من تفاعلها مع القط "أوزي".



وذكرت الصحيفة أن الزوجين كانا قد قاما بشراء القط بمبلغ 500 جنيه إسترليني من أجل ابنتهما في عام 2014، مضيفة أن القط كان يعود إلى منزل مالكيه بعد فترات غياب طويلة وقد كان من الواضح أنه تلقى رعاية من قبل شخص آخر، ومن ثم قررت العائلة تزويده بطوق يحتوي على جهاز "GPS" ليعرفوا أين كان يقضي كل هذا الوقت بعيدًا عن المنزل، وتأكدوا من أن "ليسبريل" هي من كانت تعتني به.



وقالت "ليسبريل" في رسائل متبادلة بينها وبين جارتها إن القط كان مرتبطًا بها جدًا وأنه يتلقى رعاية جيدة ومن الأفضل تركه في المكان الذي يحب قضاء وقته به، وردت عليها "جاكي هول" بأن هذا القط ليس مملوكًا لها ولا يمكنها الحصول عليه بهذا الشكل، لتتصاعد حدة المشكلة شيئًا فشئ بشكل لا يُصدق، حتى تتحول إلى نزاع قضائي.



وأكدت "ليسبريل" على أن المبلغ الكبير الذي أنفقته على الإجراءات والمعاملات القانونية بسبب هذا الخلاف قد استنفذ مدخراتها.