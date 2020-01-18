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فن

قرش البحر مع الفيل الأزرق والعنكبوت.. رامز جلال عن صورته مع السقا وكريم عبدالعزيز

السبت 18/يناير/2020 - 02:41 ص
رامز جلال والسقا
رامز جلال والسقا وكريم عبدالعزيز
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محمد بدران
نشر الفنان رامز جلال صورة له تجمعه بالنجم أحمد السقا والفنان كريم عبد العزيز، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق رامز جلال على الصورة قائلا " الفيل الأزرق والعنكبوت وقرش البحر" ونالت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال النجم رامز جلال فيلم "سبع البرمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.

قدم رامز جلال فى رمضان الماضى 2019 برنامج "رامز فى الشلال" الذي حقق مشاهدة عالية.
قرش البحر مع الفيل الأزرق والعنكبوت.. رامز جلال عن صورته مع السقا وكريم عبدالعزيز
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