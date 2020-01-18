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محافظات

ضبط طالب بحقوق المنوفية دهس 4 مواطنين بسيارته.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 01:48 ص
ضبط طالب بالمنوفية
ضبط طالب بالمنوفية دهس 4 مواطنين بسيارته
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مروة فاضل
شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادث دهس من شاب طالب بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، وتم ضبط الشاب.

بدأت الواقعة بأكبر شوارع شبين الكوم والأكثر ازدحاما شارع الجلاء البحري حيث تشاجر شاب مع سائق تاكسي بسبب أولوية المرور وحاول الشاب الاصطدام بسائق التاكسي إلا أنه دهس 4 من الشباب الموجودين بالشارع والاصطدام بعدد من السيارات وعمل تلفيات بها.

فيما انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل 4 مصابين إلى المستشفى، فيما أكد مصدر أمنى أنه لا يوجد وفيات وتم ضبط الجاني وتحرير محضر بالواقعة.
ضبط طالب بحقوق المنوفية دهس 4 مواطنين بسيارته.. صور
ضبط طالب بحقوق المنوفية دهس 4 مواطنين بسيارته.. صور
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