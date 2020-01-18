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مرأة

14 فائدة لتناول الفلفل الحار

السبت 18/يناير/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
كشفت الدراسات والبحوث الحديثة أن الشطة الحارة والتي لا يحبذ البعض تناولها أو يخشى من تناولها للاعتقاد بأنها مؤذية للمعدة، تساعد في تحقيق فوائد صحية وطبية ومنها.

- 1 التخلص من الوزن الزائد والمحافظة على رشاقة الجسم.
- 2 توفير وقاية من أمراض القلب والشرايين مثل (قصور الشريان التاجي وتصلب الشرايين)
- 3 توفير الوقاية من ضغط الدم
- 4 توفير الوقاية من السرطان عمومًا يعني بكل أنواعه.
- 5 السيطرة على مرض السكري حيث أن تناول الفلفل الحار يخفض نسبة السكر في الدم.
- 6 زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردتين)
- 7 تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة.
- 8 اعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب.
- 9 تسكين ألم المفاصل.
- 10 تسكين الصداع.
- 11 تسكين ألم الأسنان .
- 12 مقاومة وتخفيف التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد.
- 13 زيادة كفاءة الجهاز المناعي
- 14 تخفيف الحساسية الأنفية انسداد واحتقان الأنف.
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