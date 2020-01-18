14 فائدة لتناول الفلفل الحار

كشفت الدراسات والبحوث الحديثة أن الشطة الحارة والتي لا يحبذ البعض تناولها أو يخشى من تناولها للاعتقاد بأنها مؤذية للمعدة، تساعد في تحقيق فوائد صحية وطبية ومنها.
- 1 التخلص من الوزن الزائد والمحافظة على رشاقة الجسم.
- 2 توفير وقاية من أمراض القلب والشرايين مثل (قصور الشريان التاجي وتصلب الشرايين)
- 3 توفير الوقاية من ضغط الدم
- 4 توفير الوقاية من السرطان عمومًا يعني بكل أنواعه.
- 5 السيطرة على مرض السكري حيث أن تناول الفلفل الحار يخفض نسبة السكر في الدم.
- 6 زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردتين)
- 7 تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة.
- 8 اعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب.
- 9 تسكين ألم المفاصل.
- 10 تسكين الصداع.
- 11 تسكين ألم الأسنان .
- 12 مقاومة وتخفيف التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد.
- 13 زيادة كفاءة الجهاز المناعي
- 14 تخفيف الحساسية الأنفية انسداد واحتقان الأنف.
- 1 التخلص من الوزن الزائد والمحافظة على رشاقة الجسم.
- 2 توفير وقاية من أمراض القلب والشرايين مثل (قصور الشريان التاجي وتصلب الشرايين)
- 3 توفير الوقاية من ضغط الدم
- 4 توفير الوقاية من السرطان عمومًا يعني بكل أنواعه.
- 5 السيطرة على مرض السكري حيث أن تناول الفلفل الحار يخفض نسبة السكر في الدم.
- 6 زيادة كفاءة الدورة الدموية الطرفية مثل (تدفئة القدمين الباردتين)
- 7 تنشيط عملية هضم الطعام وتنبيه المعدة.
- 8 اعتدال الحالة المزاجية ومقاومة الاكتئاب.
- 9 تسكين ألم المفاصل.
- 10 تسكين الصداع.
- 11 تسكين ألم الأسنان .
- 12 مقاومة وتخفيف التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد.
- 13 زيادة كفاءة الجهاز المناعي
- 14 تخفيف الحساسية الأنفية انسداد واحتقان الأنف.