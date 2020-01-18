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محافظات

محافظ جنوب سيناء: عرض خطة تطوير حمام موسى والمسرح الصيفي على الرئيس السيسي

السبت 18/يناير/2020 - 05:09 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة
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أ ش أ
كشف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، عن أنه سيعرض خطة متكاملة على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة؛ تتضمن تطوير منطقة "حمام موسى" والمسرح الصيفى بمدينة الطور وإذاعة جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء -خلال لقائه بوفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة مساء اليوم الجمعة- إن المسرح الصيفى بمدينة الطور سيشهد تطويرا كاملا؛ بعد اسنادالمهمة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . إن المحافظة ستعيد بناء المسرح فى مكانه الحالي بالتعاون مع وزارة الثقافة بميزانية تقارب 20 مليون جنيه تتحمل فيها المحافظة نصف التكلفة.

ولفت إلى أن جميع مداخل ومخارج محافظة جنوب سيناء آمنة، وسيتم افتتاح المسرح الصيفي قريبا، وقال إن المشكلة الحقيقية التى تواجه المحافظة هى مشكلة الصحة وأتمنى أن تهتم وزيرة الصحة هالة زايد بالأمر ولاسيما فى ظل تكليف القيادة السياسية بعقد مؤتمر عالمى للسياحة العلاجية.

وتابع: "أحلم بإقامة منتجع سياحى علاجى بمنطقة حمام موسى ،ولكن هذا الحلم يحتاج الكثير لتنفيذه ليصبح واقعا م أسوة بالمناطق العلاجية السياحية فى العالم".

وأكد فودة أنه يعمل على طرح ملف السياحة العلاجية على مائدة القيادة السياسية والحكومة ..وقال :نأمل فى تحقيق طفرة فى هذا المجال .

وحول النجاح الذى حققه "مهرجان الهجن" والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال محافظ جنوب سيناء إن هناك 6 مؤتمرات ستقام في شرم الشيخ بالتنسيق مع الإمارات، ومهرجان شرم الشيخ الذي أقيم أمس هو الثالث، مؤكدًا أن هناك تنظيما متوازيا يبين مصر والإمارات لإنجاح مهرجان الهجن بشرم الشيخ.
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