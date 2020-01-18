السفير أحمد أبوزيد يناقش مع مستشار الأمن القومي الكندي التطورات في الشرق الأوسط

ناقش السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا، يوم الجمعة، مع مستشار الأمن القومي الكندي ديفيد موريسون، الأوضاع في الشرق الأوسط على ضوء التطورات الأخيرة.



وقدم السفير أبوزيد العزاء للمسئول الكندي باسم الحكومة والشعب المصري في ضحايا كندا بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، والبالغ عددهم 57 شخصا.



وقال السفير -في تصريح صحفي عقب اللقاء- إنه أكد لمستشار الأمن القومي الكندي تضامن مصر مع الحكومة الكندية وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، مشيدا بالكفاءة والسرعة التي تعاملت بها الحكومة الكندية بمختلف مستوياتها مع التداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية لهذا الحادث.



وأضاف أبو زيد، أن اللقاء شهد نقاشا مطولا حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمات في العراق وإيران وليبيا، مستعرضا التقييم المصري لها، ورؤية مصر القائمة على أهمية تجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من التأزم والمعاناة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا ومكافحة الإرهاب.



وأشار إلى أن كندا تضطلع بدور مهم لكونها تترأس بعثة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) التدريبية في العراق، وعضو مهم في التحالف الدولي ضد داعش وجهود مكافحة الإرهاب، ولذا فهناك حرص متبادل على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن.



وأوضح أن النقاش تناول أيضا الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز الانخراط الكندي في دعم السلام والتنمية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى استعراض أهم إنجازات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي.