AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفير أحمد أبوزيد يناقش مع مستشار الأمن القومي الكندي التطورات في الشرق الأوسط

السبت 18/يناير/2020 - 04:08 ص
السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا
Advertisements
أ ش أ
ناقش السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا، يوم الجمعة، مع مستشار الأمن القومي الكندي ديفيد موريسون، الأوضاع في الشرق الأوسط على ضوء التطورات الأخيرة.

وقدم السفير أبوزيد العزاء للمسئول الكندي باسم الحكومة والشعب المصري في ضحايا كندا بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، والبالغ عددهم 57 شخصا.

وقال السفير -في تصريح صحفي عقب اللقاء- إنه أكد لمستشار الأمن القومي الكندي تضامن مصر مع الحكومة الكندية وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، مشيدا بالكفاءة والسرعة التي تعاملت بها الحكومة الكندية بمختلف مستوياتها مع التداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية لهذا الحادث.

وأضاف أبو زيد، أن اللقاء شهد نقاشا مطولا حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمات في العراق وإيران وليبيا، مستعرضا التقييم المصري لها، ورؤية مصر القائمة على أهمية تجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من التأزم والمعاناة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن كندا تضطلع بدور مهم لكونها تترأس بعثة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) التدريبية في العراق، وعضو مهم في التحالف الدولي ضد داعش وجهود مكافحة الإرهاب، ولذا فهناك حرص متبادل على استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن.

وأوضح أن النقاش تناول أيضا الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز الانخراط الكندي في دعم السلام والتنمية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى استعراض أهم إنجازات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يبحث مع وزير الدفاع الروسي التعاون العسكري وملفات الشرق الأوسط

روسيا وبريطانيا تبحثان الوضع في الشرق الأوسط

الخرطوم وواشنطن تتبادلان السفراء بعد انقطاع 24 عاما وقمة الناتو تختتم أعمالها .. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

شكري يبحث مع وزير خارجية كندا دفع وتطوير التعاون بين البلدين

كندا تراقب الوضع في العراق مع ارتفاع التوتر في المنطقة

اليوم.. وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نظيره الكندي التطورات في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إحالة 5 أطباء للتحقيق بواقعة طبيبات المنيا

ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. محمد ممدوح ينعى إبراهيم فرح

مفاجأة في غياب صالح جمعة عن مران الأهلي لـ 4 أيام

أخبار الفن | فيديو مؤثر لقتيل فيلا نانسي عجرم.. شائعات خطوبة منة عرفة.. زواج ياسمين عبدالعزيز

شاهد.. هبوط أرضي يكشف عن سراديب أثرية بالغربية.. حقيقة أم شائعة

وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد أزمة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روحهم على كف عفريت.. نساء يرقصن بالبكاء أمام زعيم كوريا.. شاهد

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها