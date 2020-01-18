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الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة

السبت 18/يناير/2020 - 09:00 ص
الطقس
الطقس
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى لا يزال يشهد تقلبات مناخية كثيفة.

وكشفت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية والتى بدأت منذ الخميس الماضى ومن المقرر أن تستمر حتى بعد غد الاثنين.

وأوضحت أن كثافة الشبورة المائية نتيجة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والتى من المقرر أن تستمر حتى صباح غدا الأحد ولكن ليست بالغزيرة مقارنة بموجة الصقيع الأخيرة التى شهدتها البلاد.

تابعت نتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والبحر الأحمر، وسيوة على أن تمتد أيضا للقاهرة على أن تشهد البلاد نشاط مكثف للرياح.

ونصحت بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.
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