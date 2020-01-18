AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

طالبت باستخدام البضائع الموفرة.. الأدوات الصحية: ترشيد استهلاك المياه بات ضرورة

السبت 18/يناير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس متى بشاي، النائب الأول لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، والمرشح في انتخابات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية ترشيد استهلاك المياه، واستخدام البضائع الموفرة في المباني الحكومية والخاصة بل ليمتد للمنازل على مستوى الجمهورية.

وأوضح متى بشاي، أن ملف المياه وترشيد الاستهلاك بات أمرا ضروريا يستدعي تضافر جميع الجهود بين المسئولين عن هذا الملف الخطير بما فيهم الدولة من جهة والقطاع الخاص والعام والمجتمع المدني من جهة أخرى.

وقال إنه تقع على عاتق المواطنين أيضا مسئولية ترشيد استهلاك المياه، فضلا عن التوعية عبر وسائل الإعلام والصحافة للمواطنين، في ظل ما يجري من أحداث حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي، والذي سيؤثر بلا شك على تقليل التدفق المائي للبلاد، وتجري حاليا الدولة المصرية جهودا جبارة من أجل تقليل أضرار السد على مصر.

كان وزراء مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقوا خلال الاجتماع الأخير، على أن هناك مسئولية مُشتركة للدول الثلاث في إدارة أمور الجفاف والجفاف المُطول، ومن المقرر الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأنه ستكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المرحلية المؤقتة.

وأعلن وزراء خارجية الدول الثلاث، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية تعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدين أنه للوصول لهذا الاتفاق، فإنهم يعترفون بجميع النقاط التالية، لتصبح جزءًا من اتفاق.

وتتمثل تلك النقاط، في أنه سيتم ملء سد النهضة على مراحل، وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر، وستتم تعبئة خزان السد في خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف يستمر ذلك حتى سبتمبر، وفقًا لشروط معينة، كما ستوفر مرحلة الملء الأولى لسد النهضة الإنجاز السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

كما تشمل النقاط، تنفيذ المراحل اللاحقة من ملء خزان سد النهضة، وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، التي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة السد، الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف الطويلة، أو فترات الجفاف المُمتدة، وخلال التشغيل على المدى الطويل، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وحالة الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، وأوقات الجفاف الطويل، وسيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة إثيوبية: مصر توافق على الجدول الزمني لملء خزان سد النهضة

الشأن المحلي وزيارة رئيس البرلمان إلى جوبا أبرز ما تناولته صحف القاهرة

الري: مصر والسودان وإثيوبيا لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول سد النهضة .. وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة

مصر تستنكر بيان الخارجية الإثيوبية.. وتؤكد: تريد فرض الأمر الواقع دون مراعاة لدولة المصب

غدا.. انطلاق الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة في واشنطن

الخزانة الأمريكية: اجتماع نهاية يناير للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة

ترشيحاتنا

10 تصريحات نارية.. شوبير يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. شاهد

منتهى الإهمال.. أم تدفع رضيعها للموت من أجل لعبة

المأمول من مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. وقف إطلاق النار وحكومة وفاق جديدة

لطمة لـ أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا بنسبة 75%

ريكاردو البرازيلي يكشف لـ صدى البلد تطورات أزمة مستحقاته مع الزمالك

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

مواصفات و صور شيفروليه إكوينوكس 2021 chevrolet equinox بعد تسريبها على الإنترنت

تشكيل لجنة من أثار وسط الدلتا لحسم أثرية سراديب قرية نشيل بقطور.. صور