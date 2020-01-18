جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، صورا جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ليلى علوى ونجلها خالد.



ظهرت الفنانة ليلى علوى فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حفل عيد الميلاد، حيث ارتدت بنطالا جلد أسود ونسقت معه بلوفر أسود بسيط مكشوف الكتفين.



وتزينت ليلى علوى ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة، فيما انتعلت بوت أسود متوسط الطول، مما منحها إطلالة متناسقة.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ليلى علوى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.



