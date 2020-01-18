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رياضة

مران الزمالك.. فقرة تأهيلية بدنية خاصة للاعبين

السبت 18/يناير/2020 - 01:00 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وبدأت الفقرة التأهيلية بالركض الخفيف لمدة 10 دقائق بمحيط الملعب عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات بالكرة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن والتغلب على الإجهاد من خلال برامج تأهيلية محددة للظهور بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري في الجولة الـ١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقررة بعد غد الإثنين.
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