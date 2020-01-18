بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة

تصدرت الفنانة منة عرفة ، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد تداول البعض صور لها تجمعها باليوتيوبر علي غزلان دفعت البعض للتساؤل عن حقيقة خطوبتهما .



هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر منة عرفة التريند ، فسبق أن تصدرته بسبب إطلالاتها والتي تتميز بالجرأة الشديدة والتي تكشف عن إصرارها للتأكيد على متابعيها أنها ودعت مرحلة الطفولة منذ سنوات .



إطلالات منة عرفة في الفترة الأخيرة أصبحت تبرز أنوثتها ، فهي لا تتردد في ارتداء الفساتين الجريئة أو المكشوفة ولكنها تحب اتباع صيحات الموضة دائمًا .



ولا تركز منة عرفة على لون محدد ، فهي ترتدي الفساتين الحمراء والزرقاء كذلك تحب الفساتين السوداء التي تبرز جمالها ورشاقتها ..



إليكم أجمل 10 صور للفنانة منة عرفة بعد تصدرها التريند ..