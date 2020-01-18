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مرأة

بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة

السبت 18/يناير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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نورا نبيل
تصدرت الفنانة منة عرفة ، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية ، وذلك بعد تداول البعض صور لها تجمعها باليوتيوبر علي غزلان دفعت البعض للتساؤل عن حقيقة خطوبتهما .

هذه ليست المرة الأولى التي تتصدر منة عرفة التريند ، فسبق أن تصدرته بسبب إطلالاتها والتي تتميز بالجرأة الشديدة والتي تكشف عن إصرارها للتأكيد على متابعيها أنها ودعت مرحلة الطفولة منذ سنوات .

إطلالات منة عرفة في الفترة الأخيرة أصبحت تبرز أنوثتها ، فهي لا تتردد في ارتداء الفساتين الجريئة أو المكشوفة ولكنها تحب اتباع صيحات الموضة دائمًا .

ولا تركز منة عرفة على لون محدد ، فهي ترتدي الفساتين الحمراء والزرقاء كذلك تحب الفساتين السوداء التي تبرز جمالها ورشاقتها ..

إليكم أجمل 10 صور للفنانة منة عرفة بعد تصدرها التريند ..
بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة
بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة
بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة
بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة
بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة
بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة
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