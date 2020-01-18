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رياضة

مسئول سابق بـ الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن عبدالله السعيد

السبت 18/يناير/2020 - 02:54 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد السعيد
فجر محسن عبدالمسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي السابق، مفاجأة بشأن انتقال عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، إلى النادي الاهلي في موسم 2011.

وقال محسن عبدالمسيح: "كان هناك سيناريو مدبر من قبل الأهلي، كي يكره جمهور عبدالله السعيد ويطالب ببيعه".

وأضاف: "عبدالله السعيد قام في إحدى المباريات بإلقاء قميص الإسماعيلي على الأرض، وتعرض وقتها للسباب من قبل الجمهور".

واختتم:" اضطرننا إلى بيع عبدالله السعيد إلى الأهلي بسبب أزمته مع الجمهور، وعدم رغبته أيضا في البقاء مع الفريق".

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز دخل نادي الـ100 مؤخرا بعد تسجيله هدف فى شباك الاتحاد السكندرى.


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