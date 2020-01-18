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مرأة

أسرار السوريين.. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة

السبت 18/يناير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الكنافة النابلسية من الاصناف التي يعشقها الكثيرون، ولذلك نقدم لكي الطريقة الاصلية للكنافة النابلسية :

- أربعة أكواب من السكر.
- كوبان من الماء.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ربع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

-مكونات الكنافة: -
- كيلوجرام من عجينة الكنافة.
- كيلو جرام من الجبن العكاوي المنقوع والمصفى والمفروم ناعمًا.
- كوب من السمن المذوب.
- ملعقتان صغيرتان من الفستق المطحون طحنًا ناعمًا، للتزيين.

- طريقة التحضير تحضير القطر:-

- تحريك السكر والماء جيدًا باستخدام ملعقة خشبية، إلى أن يذوب السكر.
- سكب عصير الليمون، مع الاستمرار في التقليب لمدة لا تقل عن دقيقتين تقريبًا. رفع القطر عن النار، ثم إضافة ماء الورد، والتحريك مرة أخرى، إلى أن تتداخل المكوّنات معًا.
- ترك القطر الناتج جانبًا لمدة نصف ساعة إلى أن يبرد تمامًا قبل استخدامه.

تحضير الكنافة: -
- تسخين الفرن مسبقًا على حرارة متوسطة، وتركه لحين الاستخدام.
- دهن صينية كبيرة خاصة بالفرن بأربع ملاعق صغيرة من السمن المذاب.
- وضع عجينة الكنافة في وعاء واسع، ثم سكب السمن المذوب فوقها.
- عجن المكوّنات جيدًا باستخدام اليد، وذلك للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- وضع العجينة الناتجة في قاع الصينية، وفردها جيدًا إلى أن تغطيها بالكامل.
- إدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا، وتركها لمدة تتراوح ما بين دقيقتين وخمس دقائق إلى أن يصبح لون العجينة بنيًا.
- إضافة الجبن فوق العجينة، وتوزيعه جيدًا ليغطيها بالكامل، مع مراعاة الابتعاد عن الأطراف.
- وضع الصينية على حرارة منخفضة، وتقليبها من جميع الجهات بين الحين والآخر إلى أن يذوب الجبن.
- قلب صينية العجينة والجبن داخل صينية أخرى، بحيث تكون بنفس الحجم، وتقطيعها بأشكال متنوعة باستخدام سكين حادة.
- تزيين وسط الصينية بالفستق المطحون ناعمًا، ثم سكب القطر على الوجه، وذلك حسب الرغبة.
- ترك الصينية جانبًا لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى ترتاح قبل تقديمها.
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