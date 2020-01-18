مجلس القبائل العربية يعلن دعمه وتأييده لـ محمد أبو العينين في انتخابات النواب..صور

أعلن مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، دعمه وتأييده لرجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.



وأكد الشيخ عصمت العقبي شيخ عموم القبائل العربية، أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين خير من يمثل أبناء محافظة الجيزة تحت قبة البرلمان، خاصة وأنه لم ينقطع يوما عن خدمة المحافظة، ومساعدة جميع أبنائها، مشيرا إلى أن محمد أبوالعينين رجل الأعمال الوحيد الذي لا يختلف أحد من أبناء محافظة الجيزة على دعمه أو تأييده.



وشدد على أن المسئولية الوطنية هى التي حتمت على رجل الأعمال محمد أبو العينين الترشح لتلك الانتخابات، لافتا إلى أنه لو لم يترشح أبو العينين لتلك الانتخابات لطالبه الجميع بالترشح لها خاصة وأنه لم ينقطع عن خدمة أحد وهو خارج مجلس النواب.



جاء ذلك خلال استقبال رجل الأعمال محمد أبو العينين المرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، لوفد من مشايخ عموم القبائل العربية من بينهم الشيخ عصمت العقبي شيخ عموم القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، والشيخ راشد العقبي نائب شيخ عموم القبائل العربية، وعدد من مشايخ القبائل العربية.